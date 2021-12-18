تحديث iOS 15.2 يتيح إعادة ضبط المصنع للايفون المقفل بدون الحاسوب!

تحديث iOS 15.2 الذي صدر منذ أيام يتيح لك العديد من المزايا الجديدة على الايفون والايباد ومنها ميزة جديدة تمنحك القدرة على حذف كل محتويات الايفون والايباد دون الحاجة إلى ربطهما بالحاسوب سواء بنظام ويندوز أو ماك.

أنظمة تشغيل الايفون والايباد بدايةً من تحديث iOS 15.2 و iPadOS 15.2 وما بعد ذلك سوف تظهر للمستخدم خيار حذف محتوى الجهاز Erase Device عند محاولة فتح الجهاز وإدخال كلمة مرور أو بصمة خاطئة عدة مرات.

سابقاً، كان يظهر فقط على شاشة القفل الزر الخاص بمكالمات الطواريء دون أي شيء آخر.

الآن وبعد التحديث إلى iOS 15.2 أو iPadOS 15.2 سوف تجد الخيار الجديد وإذا قمت بالضغط عليه لإعادة تهيئة الجهاز سوف تنتقل إلى شاشة أخرى لإدخال حساب ابل Apple ID ثم كلمة المرور الخاصة به، وبعدها سوف يتم إعادة تهيئة (ضبط مصنع) الجهاز بالكامل ومحو كافة محتوياته (يشترط أيضاً توصيل الجهاز بالوايفاي أو بيانات الهاتف لإتمام المهمة من الجهاز نفسه).

الوسيلة السابقة لعمل ذلك كانت إدخال الايفون والايباد في وضع DFU ثم توصيله بالحاسوب وتشغيل برنامج Finder على ماك أو الآيتونز على الحاسوب ثم عمل إعادة التهيئة.