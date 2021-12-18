محكمة روسية تفرض غرامات ضخمة على ميتا لهذا السبب

فرضت محكمة “تاغانسكي” الواقعة بالعاصمة الروسية موسكو، غرامات مالية ضخمة على شركة “ميتا” الأمريكية المالكة لتطبيقات واتس آب، فيس بوك، وإنستغرام بسبب مخالفتها قوانين النشر عبر الإنترنت.

وأشارت المحكمة لفرضها 3 غرامات مالية بقيمة 175 ألف دولار على الشركة الأمريكية، بسبب رفضها حذف معلومات محظورة من النشر على الإنترنت، وفق القوانين الروسية.

وأكدت المحكمة أنّ السلطات الروسية المسؤولة عن حقوق النشر، قامت بتقديم طلب للشركة الأمريكية من أجل حذف المحتوى بدون أن تتلقى أي استجابة من ميتا، وهذا ما يعني فرض 3 غرامات مالية عليها بحسب الفقرتين 2 و4 من القانون الفيدرالي الروسي.

يُذكر أنّ المحاكم الروسية فرضت منذ مطلع العام الجاري عدّة غرامات على تويتر، تيك توك، وفيس بوك، بسبب مخالفتها قواعد النشر عبر الإنترنت في روسيا.

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