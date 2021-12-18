شركة OPPO تستعد لطرح هاتف من 5 كاميرات

تستعد شركة OPPO الصينية لإطلاق هاتف جديد مكون من 5 كاميرا، ستطلق عليه OPPO Find X4 Pro.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon Gen1 الذي يُعد أحدث معالجات كوالكوم، ومعالج رسوميات Adreno 730، ونظام تشغيل Android 12.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.7 بوصة، ودقة عرض 3216*1440 بيكسل وتردد 144 هرتز، ومعدل سطوع 500 شمعةم2.

وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و3 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، وتتميز الكاميرا الخلفية بقدرة التقريب الرقمي للصورة بمعدل 120X.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 256 و512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 80 واط، والشحن العكسي باستطاعة 30 واط.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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