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شركة One Plus تُطلق سماعة جديدة بميزة إلغاء الضوضاء

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة One Plus الصينية النقاب عن سماعة ذكية منخفضة التكلفة، أطلقت عليها Buds Z2.

وستعمل السماعة الجديدة بمحرك ديناميكي 11 مم، وبتصميم يحاكي سماعة Buds Z، وتتميز بدعمها ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ونمط الشفافية الذي يتيح للمستخدم الاستماع للأشخاص وللبيئة المحيطة به.

وستحتوي جهة من السماعة على بطارية بسعة 40 ميلي أمبير، وحافظة شحن بقوة 520 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 5 ساعات في حال تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، و7 ساعات عند إيقافها.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستُوفر السماعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر منخفض، يصل إلى 99 دولاراً أمريكياً.

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قناة 218 الليبية

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