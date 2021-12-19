كيفية إنشاء وتصميم التطبيقات من خلال الايباد؟

إذا كنت من هواة تعلم البرمجة وإنشاء التطبيقات، ابل الآن تتيح لك فرصة عظيمة لتعلم لغة البرمجة الخاصة بها المعروفة باسم سويفت Swift لإنشاء تطبيقات بسهولة ورفعها على متجر الآب ستور من خلال جهاز الايباد.

بعد إطلاق تحديث iOS 15.2، قامت ابل أيضاً بإطلاق الإصدار الرابع من برنامج Swift Playgrounds وهو برنامج يعمل على أجهزة الايباد لتعلم البرمجة بلغة سويفت الخاص بأبل والجديد به هو إمكانية تصميم التطبيقات عبره بسهولة بما يتوافق مع لغة سويفت ثم نشر التطبيق على متجر تطبيقات الآب ستور.

التحديث الجديد Swift Playgrounds 4 سوف يتيح كذلك عرض التغيرات التي تجريها في الأكواد على التطبيق بشكل مباشر لحظة بلحظة، وكذلك إمكانية تشغيل التطبيق في وضع الشاشة الكاملة.

أيضاً عند كتابة الأكواد الخاصة بالتطبيق سوف يقترح عليك البرنامج الأكواد المناسبة حتى تقوم بكتابة الكود بشكل سريع وصحيح، ويضم البرنامج أيضاً مكتبة متكاملة من أدوات التحكم والرموز والألوان حتى تسهل عليك إنشاء تطبيقك الخاص.

كما أنه بالإمكان حفظ مشاريع التطبيقات ثم تصديرها إلى برنامج XCode الأكثر تطوراً والمخصص أيضاً لإنشاء التطبيقات على أكثر ابل.

تعد البرمجة أحد أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهي ذات نفع عظيم لصاحبها إذا كانت مهنته الأساسية أم كانت وظيفة جانبية له.

إذا كنت تود تعلم برمجة تطبيقات الايفون والايباد باستخدام برنامج Swift Playgrounds يمكنك تنزيل البرنامج الآن على جهاز الايباد أو ماك مجاناً، كما يمكنك الاستعانة بمصادر تعلم مختلفة مثل هذه الدورة المتاحة مجاناً على اليوتيوب.