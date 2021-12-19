جوجل بلاي يضيف ميزة “Your Device” لتسهيل العثور على التطبيقات المتوافقة لأجهزتك!

لقد رأينا بوضوح خلال الفترة الماضية التحديثات الجديدة التي طالت متجر جوجل بلاي سواء على تطبيق الهاتف أو على تطبيق سطح المكتب. اليوم لدينا تقرير جديد يكشف عن أن الشركة تحاول أن تسهل من عملية البحث عن التطبيقات المتوافقة لجميع أجهزتك بشكل أكثر بساطة وسهولة.

بناءً على التقرير الصادر من موقع 9To5Google، فقد أضافت جوجل في صمت تام ميزة جديدة بداخل تطبيق متجر جوجل بلاي باسم “Your Device” والتي من المتوقع أن يتم تحويلها إلى “أجهزتك” عندما تصل الميزة باللغة العربية. هذه الميزة من شأنها مساعدتك على معرفة التطبيقات والألعاب المتوفقة مع كل جهاز من أجهزتك الأندرويد.

وقد أضافت جوجل مؤخراً ميزة أخرى جديدة تسمح لك بتنزيل التطبيقات عن بُعد إلى أجهزتك من صفحة كل تطبيق. فعلى سبيل المثال إذا كان لديك جهاز أندرويد تي في – Android TV أو ساعة ذكية بنظام WearOS متصلة بحسابك في جوجل، فستتوفر لك خيارات إضافية من أجل تنزيل التطبيقات عن بُعد.

بجوار زر التثبيت سوف تتمكن من إيجاد تبويب جديد يتيح لك القدرة على اختيار تثبيت التطبيق على أي من أجهزة الأندرويد الأخرى الخاصة بك من القائمة المنسدلة من هذا التبويب.

بالطبع هي ميزة رائعة تعمل على راحتك وتعزيز حريتك والقدرة على تنزيل التطبيقات المهمة التي تحتاج إليها لأي جهاز من أجهزتك دون أن تضطر على دخول متجر جوجل بلاي وتثبيت التطبيقات من على كل جهاز بشكل فردي.

فبمجرد أن تبدأ بالكتابة في مربع البحث بداخل المتجر سوف يتيح لك المتجر رؤية جميع أجهزتك المرتبطة بحسابك على جوجل. ولكن إذا انتقلت إلى جهاز أخر من هذه القائمة فسوف تتغير قائمة البحث إلى قائمة التطبيقات المدعومة فقط من قِبل هذا الجهاز على وجه التحديد.

هذه العملية برمتها تساعدك على تثبيت التطبيقات عن بُعد دون أن تضطر على دخول المتجر يدوياً من على كل جهاز من أجهزة الأندرويد الخاصة بك، فكل ما عليك فعله هو الكتابة في مربع البحث واختيار الجهاز المراد التنزيل عليه. يبدو أن جوجل أضافت الميزة خلال الأيام القليلة الماضية، ولكننا لا نعلم موعد وصولها بالتحديد إلى جميع هواتف الأندرويد.

فإذا كنت لا ترى القائمة المنسدلة الجديدة فهذا يعني إنها لم تصل إليك بعد، هذه الميزة متوفرة الآن في هواتف Google Pixel 6، وبالتالي سيتعين علينا الانتظار لفترة زمنية أطول حتى تصل إلينا.