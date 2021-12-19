أبل تتفوق على هواوي بمبيعات الهواتف في ليبيا.. والصدارة لـ”سامسونغ”

كشفت إحصائية جديدة عن أكثر الشركات بيعًا للهواتف في ليبيا، وذلك خلال الفترة ما بين نوفمبر من عام 2020 وحتى نوفمبر 2021.

وأظهرت الإحصائية تفوق شركة أبل الأمريكية على نظيرتها هواوي الصينية، بعدما كانت الأخيرة متفوقة في إحصائية العام الماضي.

وكعادتها تصدرت سامسونغ الكورية القائمة بنسبة 58.8% من سوق بيع الهواتف في ليبيا، علمًا أنها في إحصائية العام الماضي وصلت نسبتها إلى 68.6%.

وفي المركز الثاني جاءت أبل الأمريكية لاسيما بعدما أعلنت عن هواتف آيفون 13 مؤخرًا، وكانت حصتها السوقية 12.04%، بينما كانت حصتها في العام الماضي 9.5% فقط، ويعود هذا التفوق على شركة هواوي إلى الحالة التي تمر بها شركة هواوي بسبب الحظر الأمريكي وحرمان هواتفها من خدمات غوغل في الفترة الماضية.

أما هواوي فقد حلّت في المركز الثالث بنسبة 11.62%، بينما كانت حصتها العام الماضي 13.3%، وفي المركز الرابع جاءت شاومي بنسبة 7.86%، وخامسًا شركة انفنكس بنسبة 2.7%.

وعلى المستوى العالمي تشير الإحصائية إلى أن شركة أبل هي المتصدرة في السوق، وبلغت حصتها 28.5%، تلتها سامسونغ بفارق ضئيل ونسبتها كانت 27.1% ثم شاومي بنسبة 11.3%، ورابعًا هواوي 7.5% وخامسًا أوبو بنسبة 5.3%.

يُذكر أن سامسونغ تستعد الآن للإعلان عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Galaxy S22، بينما كانت أبل قد أعلنت عن هواتف iPhone 13 في سبتمبر الماضي.

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