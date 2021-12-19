شركة LG تطلق مكبر صوت بقناة تحكم مركزية صاعدة

رفعت شركة LG الكورية الجنوبية، النقاب عن أول مكبر صوت بقناة تحكم مركزية صاعدة، أطلقت عليه S95QR.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية المكبر الجديد ب 5 قنوات، 3 منها على مكبرات الصوت، و2 في مكبرات الصوت الخلفية المنفصلة.

وعمدت LG لتصميم المركز بطريقة تجعل الأصوات تظهر وكأنّها تخرج من الشاشة، وقالت بأنّ الجهاز الجديد يوفر اتصال HDMI مع Dolby Atoms، وDTS:X، ودعم Imax المحسن بالإضافة لدعم HDMI 1.2 المخصص للألعاب والذي يتميز بمعدل تحديث متغير ووضع زمن انتقال منخفض تلقائي.

وأشارت الشركة الكورية الجنوبية إلى أنّ المكبر الصوتي الجديد، لا يدعم HDR 4K 120 هرتز من أجل أجهزة الكونسول.

وسيحتوي المكبر الصوتي على دعامات لاسلكية جديدة، تعمل على زيادة عدد القنوات من 6 إلى 4 برامج تشغيل أمامية، وجانبية، لمعرفة الحركات الصاعدة.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن سعر المكبر الجديد، الذي ستطلقه في الأسواق خلال مؤتمر CES 2022، الذي سيقام في يناير القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية