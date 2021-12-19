طرح البرومو الترويجي لفيلم قمر 14

كشفت الشركة المنتجة لفيلم قمر 14 ، عن البرومو الرسمي للفيلم، وموعد عرضه في دور السينما.

وتصدر نجوم العمل البرومو الترويجي، الذي سيعرض في دور السينما بدءاً من 12 يناير القادم.

من جانبها، نشرت الفنانة ياسمين رئيس، التي ستلعب أحد أدوار البطولة في الفيلم، البرومو الرسمي للفيلم على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، وتفاعل عشاق ياسمين مع الفيديو، وعبّروا عن شوقهم لمشاهدة الفيلم الجديد.

وفيلم قمر 14، من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة ياسمين رئيس، خالد النبوي، بيومي فؤاد، محمد مهران، سليم سليمان، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وغيرهم من الفنانين.

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