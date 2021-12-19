عروس ألمانية تمنع صديقتها من حضور حفل زفافها لسبب غريب

شهدت مدينة هايدلبيرغ الألمانية، حادثةً غريبة وغير مألوفة، حيث قامت عروس ألمانية بإلغاء دعوة صديقتها المقربة لحضور حفل زفافها؛ بسبب جمالها الخارق.

وروت الشابة إلينا، القصة الغريبة من خلال حسابها في تيك توك، حيث قالت بأنّها تفاجأت باتصال من صديقتها العروس، تبلغها فيه إلغاء دعوتها لحضور حفل الزفاف.

وبررت العروس موقفها، بظهور إلينا بشكل فائق الجمال بفستان الحفلة، الذي اختارته العروس لها بنفسها.

ونشرت إلينا صور فستان الحفلة، وقالت بأنّ صديقتها خشيت من أن يطغي جمالها عليها في حفل الزفاف، لذلك قررت حرمانها من حضوره.

وأشارت إلينا لشعورها بالخيانة من قبل صديقتها المقربة، إلّا أنّها أكدّت حبها للفستان الجديد، وللصور التي حصلت عليها عندما إرتدته.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي نشرته إلينا حظي بأكثر من 5 مليون مشاهدة، حيث انتقد رواد مواقع الإنترنت تصرف العروس، التي وصفوها بالصديقة الغيورة وغير الوفية.

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