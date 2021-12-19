تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة متنوعة رائعة لكافة الاستخدامات و عروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق المصحف الشامل

تطبيق المصحف الشامل يوفر لك إمكانية قراءة القرءان عبر مصحف المدينة النبوية ومصحف التجويد ومصحف الخط الباكستاني، وسماع القرآن الكريم بأصوات كبار القراء، و البحث عن أي كلمة في القرآن الكريم، وتفسير القرآن الكريم وترجمة معاني التفسير إلى عدة لغات، ومزايا أخرى مقل القبلة ومعرفة أوقات الصلاة.

السعر : مجاني

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تطبيق ACDSee Pro – كل أدوات الصور في تطبيق واحد!

هو تطبيق شامل لكل ما يخص الصور والفيديو يتيح لك خيارات واسعة من أجل التقاط الصور والفيديو وكذلك التعديل عليها باستخدام أدوات تعديل احترافية مثل ضبط الإعدادات يدوياً ودمج مجموعة صور في صورة واحدة وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Walker عداد الخطوات

هو تطبيق مميز يقوم بعد الخطوات التي يخطوها المستخدم وحساب عدد السعرات الحرارية التي أنفقها عبر مجهوده البدني على مدار اليوم، ويتيح مزايا أخرى مثل ويدجت الشاشة الرئيسية ودروس اللياقة البدنية وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Light – لالتقاط صور بتأثيرات ضوئية

هو تطبيق لإنشاء صور باستخدام تأثير التعريض الطويل Long Exposure، والتي تساعدك على التقاط صور رائعة للأجسام المتحركة المضيئة كالنيران وأضواء السيارات وكذلك التعديل عليها لإخراجها في أفضل شكل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Birdie – بديل تطبيق تويتر

هو تطبيق مخصص لمنصة تويتر ويعتبر بديلاً عن تطبيق تويتر الرسمي، ويتيح العديد من المزايا المهمة مثل عرض التغريدات الأكثر أهمية في المقدمة، وكذلك إخفاء التغريدات المزعجة والأوتوماتيكية وإضافة تغريدات وأصدقاء للمفصلة وقسم خاص للأخبار وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة