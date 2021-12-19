جديد “تيك توك” إمكانية رفع مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل

في إطار سعيها لتحسين تطبيق تيك توك، قامت الشركة المالكة للتطبيق بإطلاق مجموعة من الميزات، أبرزها ميزة إمكانية رفع الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية رفع الفيديو، بدقة 1080 بيكسل أي HD، حيث سيظهر لهم خيار عند مشاركة مقاطع الفيديو، يساعدهم على اختيار دقة الفيديو الذي يرفعونه.

وأشارت تيك توك لأن اختيار دقة 1080 سيزيد من مدة رفع الفيديو، ومشاركته لدى باقي المستخدمين.

وأكدّت تيك توك توفيرها لمجموعة أخرى من الميزات، على طريقة رفع الفيديو لتحسين الظهور كالتحكم بالإضاءة، والتباين بطريقة ذكية.

وأشارت أن التطبيق سيوفر خيار GIF للصور المتحركة، الذي سيتيح للمستخدمين إمكانية صورة متحركة مناسبة للحالة، من خلال مئات الصورة المتحركة التي ستظهر لهم، بالإضافة لوضع تأثيرات جديدة على الصوت، من خلال تحويلها لمقاطع موسيقية، وأصوات شبيهة بأصوات الحيوانات.

يذكر أن تيك توك، حصل خلال العام الجاري على عدد كبير من الميزات، التي من شأنها جذب عدد أكبر من المستخدمين إليه.

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