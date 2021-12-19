تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة رائعة من التطبيقات الجديدة التي تستحق التجربة!

كما تعودنا وعودناكم معنا في يوم الأحد من كل أسبوع نستعرض لكم فيه مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد ونبحث من أجلكم عن أفضل تطبيقات الأندرويد المجانية والمدفوعة. دائماً كنا نحاول أن نجلب لكم التطبيقات التي تشملها عروض مجانية لفترة زمنية محدودة أو حتى تلك التطبيقات التي حصلت على حسومات ويمكنكم شراؤها بتكاليف مالية أقل.

اتضح أن هذه التطبيقات لا تتغير كثيراً، ولذلك، قررنا أن نجلب لكم مجموعة جديدة من التطبيقات التي تم تطويرها مؤخراً لنظام أندرويد.

من الآن فصاعدا، سنهتم بتوفير التطبيقات الجديدة والمتنوعة التي تساعدكم في تأدية أعمالكم اليومية بشكل أفضل وتحقق لكم أفضل استفادة ممكنة من هواتفكم الأندرويد. كل ما عليكم فعله هو متابعة موقع أخبار التطبيقات بصورة مستمرة، ثم تثبيت أحدث التطبيقات التي نجلبها لكم وتجربتها. قد لا تكون جميعها تطبيقات مميزة، ولكن لكل منها وظيفة رائعة يمكن أن تساعد بعض منكم.

Irescue Pro

تطبيق Irescue Pro هو تطبيق جديد على متجر جوجل بلاي قادر على استعادة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك وجهات الاتصال والوثائق والمستندات والرسائل التي تم حذفها عن طريق الخطأ. أيضاً يساعدك التطبيق على عملية النسخ الاحتياطي لبياناتك الهامة من أجل استعادتها بسهولة لاحقاً.

يمتاز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبديهية وهو تطبيق آمن تماماً وحاصل على تقييمات إيجابية على المتجر ويمتاز بسرعة الأداء أثناء عملية الاسترداد والمعالجة وقادر على استعادة صورك المحذوفة من ذاكرة الهاتف الداخلية.

السعر : مجاني

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Calculator Lock

ببساطة شديدة تطبيق Calculator Lock هو تطبيق بمثابة قبو آمن لجميع صورك ومقاطع الفيديو ومستنداتك السرية التي لا تسمح لأي أحد برؤيتها، ولكن المميز في التطبيق أنه عبارة عن آلة حاسبة من الخارج، وبالتالي لن يظن أي شخص بأنك تحاول إخفاء أي بيانات هامة بداخله.

السعر : مجاني

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Coin FastGears

باختصار شديد تطبيق Coin FastGears هو تطبيق VPN يحاول تزييف عنوان IP الحقيقي الخاص بك بأخر وهمي لحماية خصوصيتك على الإنترنت وحرمان أي شخص أو أي جهة من تتبعك. بالطبع هو لن يكون بديلاً عن تطبيقات VPN المدفوعة التي توفرها الشركات الأخرى ولكن لا يوجد مانع من تجربته لفترة من الوقت قبل أن تحكم عليه حكم نهائي. فإذا لاحظت أن التطبيق سريع ويوفر لك سرعة تصفح وتحميل عالية، فبدون شك هو تطبيق رائع للاستخدام من أجل حماية خصوصيتك على الإنترنت.

السعر : مجاني

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Recording Calls

Recording Calls يدّعي أنه قادر على تسجيل المكالمات. بالطبع أنتم تعلمون أن شركة جوجل تقيد جميع تلك التطبيقات منذ إصدار أندرويد 10 ولم تعد تسمح إصدارات الأندرويد الحديثة بالقدرة على تسجيل المكالمات. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد قديم، فلا يوجد مانع من تجربة التطبيق، خاصة وأنه يتيح القدرة على التسجيل التلقائي لجميع المكالمات والقدرة على الاحتفاظ بها وتسجيلها والبحث بداخلها والاستماع إليها بحرية شديدة.

السعر : مجاني

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Office Reader

بغض النظر عن نوع المستند أو الملف أو الوثيقة التي تحتفظ بها على هاتفك أو التي شاركها معك زملائك في العمل، تطبيق Office Reader سيساعدك على فتحها وقراءتها بسهولة شديدة. هذا التطبيق قادر على قراءة الملفات بتنسيق DOC و XLS و PPT و PDF وجميع مستندات الوورد وملفات الأكسل وجميع الوثائق والمستندات والملاحظات وأي نوع من أنواع ملفات العمل. تطبيق رائع جداً وبسيط وآمن للغاية وبنسبة كبيرة ستحتاجه من أعمالك المهنية أو الدراسية.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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CamTranslator

تطبيق CamTranslator هو تطبيق يعتمد على تقنية OCR أو التعرف والمسح الضوئي للحروف من خلال كاميرا الهاتف لاستخراج النصوص من الصور وتحويلها وترجمتها لأي لغة تختارها بنفسك. سيساعد هذا التطبيق الغرباء بنسبة كبيرة جداً عند السفر إلى البلاد الأجنبية وسيساعدهم على قراءة اللافتات في الشوارع وقوائم الأطعمة في المطاعم والفنادق والعديد من السيناريوهات الأخرى. الجانب السلبي الوحيد أنه غير قادر على ترجمة الكلام، ولكن بالطبع هناك العديد من التطبيقات التي يمكنك أيحادها على المتجر بخصوص هذا الأمر.

السعر : مجاني

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Face Dance

Face Dance هو تطبيق ترفيهي يتيح لك إمكانية التقاط صورة شخصية “سيلفي” وإضافة أي من الرسوم المتحركة المتواجدة في التطبيق على صورة وجهك. تطبيق بسيط للغاية ولكنه يمنحك صور لطيفة ومناسبة لحسابك على انستغرام أو تيك توك ومواقع التواصل الأخرى.

السعر : مجاني

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Assassin Lord

في النهاية لدينا لعبة أندرويد خفيفة ومسلية جداً ولكنها مجانية لفترة محدودة. في هذه اللعبة كل ما عليك فعله هو النقر للدفاع عن نفسك ومبارزة العديد من الوحوش. ومع استمرارك في اللعبة ستتحصل على أنواع جديدة من السيوف التي يمكنك استخدامها في التخلص من الوحوش الأكثر شراسة.

السعر : مجاني لفترة محدودة