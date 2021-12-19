هواوي تطلق ساعة ذكية بمواصفات خارقة

أزاحت شركة هواوي الصينية، الستار عن ساعة ذكية، بتصميم أنيق، ومواصفات خارقة، أطلقت عليها Huawei Watch GT3.

وجاءت الساعة الجديدة، بتصميم خارجي أنيق، وهيكل معدني متين، محمي من الماء والغبار، وفق أحدث المعايير العالمية.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديد، بشاشة AMOLED مقاس 1.32 و1.42 بوصة بدقة عرض 466*466 بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 326 شمعة، حيث تتميز هذه الشاشة بقدرتها على ترشيد استهلاك الطاقة.

وستضم الساعة الجديدة حساسات متطورة لمعرفة الضغط الجوي، حساسات للإضاءة، بالإضافة لمستشعرات لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأوكسجين في الدم، ومراقبة النشاط البدني، وعداد لقياس عدد الخطوات.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية، بوصلة إلكترونية، وشريحة NFC للدفع للإلكتروني.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الساعة الجديدة، ولا عن موعد طرحها في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية