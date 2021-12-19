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الصين تعلن عن وفاة أكبر معمرة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، عن وفاة ألميهان سييتي، التي تعد أكبر معمرة في البلاد، عن عمرٍ يناهز 135 عاماً.

وقالت الوكالة، بأنّ المعمرة التي عاشت طوال حياتها في قرية كومشريك الواقعة بقضاء كاشغر في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، تمتعت بصحة جيدة حتى آخر أيام حياتها، حيث كانت تقوم بالأعمال المنزلية بمفردها، وترفض مساعدة الآخرين، بالإضافة لتنزهها بشكلٍ يومي، ومساعدتها أحفادها في رعاية أبنائهم.

يذكر أنّ قرية كومشريك التي عاشت فيها المعمرة الراحلة، تشتهر باسم قرية المعمرين في الصين، حيث يقيم فيها عدد كبير من المعمرين الذين تجاوزت أعمارهم الـ90 عاماً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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