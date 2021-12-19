“ديلي ستار” عن أطباء في جنوب أفريقيا: أحد أبرز أعراض الإصابة بمتحور “أوميكرون” يظهر ليلا فقط

ج أفريقيا – يشتكي المصابون بسلالة “أوميكرون” من فيروس كورونا المستجد من أعراض مرضية عدة ومن أبرزها التعرق الليلي الشديد، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم الأحد.

ووفقا للصحيفة، يشير الأطباء في جنوب إفريقيا (حيث جرى الاكتشاف عن المتحور الجديد للمرة الأولى)، إلى أن التعرق الليلي لدى المرضى يظهر بغض النظر عن درجة الحرارة في مكان نومهم، حتى وإن كان الجو باردا.

وإذا كانت أعراض إصابة الشخص بمرض “كوفيد-19” تتضمن في بداية الجائحة، قبل كل شيء، سعالا جافا ومستمرا ودرجة عالية لحرارة الجسم وفقدان حاسة التذوق أو الشم، فالآن يشتكي المرضى المصابون بـ “أوميكرون” من أعراض جديدة، بما في ذلك سيلان الأنف والصداع والتعب وآلام الجسم والتعرق الليلي.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأطباء المحليين قوله إن أعراض الإصابة بالسلالة الجديدة هي “حكة في الحلق وآلام خفيفة في العضلات وإرهاق شديد وسعال جاف وتعرق ليلي”، مضيفا أن هذا النوع من التعرق الليلي يجعل المريض مضطرا إلى النهوض وتغيير ملابسه.

المصدر: Daily Star

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