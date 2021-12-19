كاظم الساهر يفتتح قمة اللغة العربية بإكسبو دبي بقصيدة اللغة الخالدة

قام الفنان العراقي كاظم الساهر بافتتاح قمة اللغة العربية في إكسبو دبي 2020 بغنائه قصيدة اللغة الخالدة.

وبدأ افتتاح قمة اللغة العربية بعرض مقطع فيديو قصير عن المناسبة، قبل أن يظهر قيصر الأغنية العربية على المسرح ويغني القصيدة التي كتبها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر.

وحظيت القصيدة الخالدة بانتشار كبير على الإنترنت، حيث عبّر عشاق القيصر عن سعادتهم بغنائه أغنية للغة الضاد.

يذكر أنّ العالم العربي احتفل يوم 18 ديسمبر الجاري بيوم اللغة العربية، الذي شهد هذا العام اهتماماً عالمياً كبيراً.

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