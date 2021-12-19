فيلم سبايدر مان “NO WAY HOME” يحقق رقماً قياساً تاريخياً في هوليود

تمكن فيلم “سبايدر مان ” NO WAY HOME ” / “لا سبيل للعودة”، من تحقيق 253 مليون دولار من مبيعات التذاكر في الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسجلاً رقماً قياسياً خلال جائحة فيروس كورونا ليحتل المرتبة الثالثة لأعلى إيرادات العرض الأول في تاريخ هوليوود، حتى مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون.

كما حقق الفيلم في جميع أنحاء العالم، 334.2 مليون دولار إضافية في مطلع هذا الأسبوع بإجمالي بلغ 587.2 مليون دولار، حسب تقديرات شركة SONY الموزعة للفيلم.

يشار إلى أن درو البطولة في ثالث أفلام “سبايدر مان” أُسند إلى الممثل “توم هولاند” والممثلة “زندايا”، ويشارك به عدد من نجوم النسختين السابقتين.

وأوضح “توم روثمان”، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “موشن بيكتشر قروب”، المملوكة لـ”سوني بيكتشرز إنترتينمنت”، أن “الإيرادات التاريخية في بداية عرض سبايدر مان خلال عطلة نهاية الأسبوع مطلع هذا الاسبوع، بجميع أنحاء العالم، وفي ظل العديد من التحديات، تؤكد مجدداً مدى التأثير الثقافي الذي لا مثيل له الذي يمكن أن تحدثه الأفلام التي تعرض حصرياً في دور العرض السينمائي”، حيث حطمت مبيعات التذاكر الأميركية والكندية حتى أكثر التوقعات تفاؤلا خلال الأسبوع الماضي عندما اعتبر المحللون أن تحقيق إيرادات تصل 200 مليون دولار هو أمر بعيد المنال.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق “سبايدر مان: NO WAY HOME ” في تحقيق أكبر الإيرادات في بداية العرض تاريخياً سوى “المنتقمون.. لعبة النهاية” و “المنتقمون.. الحرب اللانهائية”.

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