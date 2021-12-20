حالة حمل نادرة لجنين ينمو داخل كبد أمه

أعلن طبيب كندي، عن اكتشافه حالة حمل نادرة لجنين ينمو داخل كبد امرأة تبلغ من العمر 33 عاما. وأضاف طبيب الأطفال “مايكل نارفي” أنه جرى اكتشاف الحمل أثناء إجراء أشعة موجات فوق صوتية، حيث تمكن الجراحون من إنقاذ حياة المرأة في حين أن الحمل لم ينجح.

وأوضح نارفي، أن الأطباء الذين تولوا عملية الكشف والجراحة، لم يصادفوا حالة حمل مثل هذه، بالرغم من مصادفتهم لحالات حمل في البطن.

وبحسب الأطباء، فإن الحمل خارج الرحم يحدث عندما تزرع البويضة الملقحة نفسها خارجه عادة في إحدى قناتي فالوب، وإذا ما علقت بويضة فيها، فلا تتطور إلى جنين ولا يمكن إنقاذ الحمل.

وتقدر نسبة حالات الحمل في البطن بحوالي 1.4% من جميع حالات الحمل خارج الرحم، في حين يعد الحمل في الجزء العلوي من البطن أو الكبد من الحالات بالغة الندرة.

جدير بالذكر ،أن الطبيب نارفي قام بعرض مقطع فيديو للحالة بالغة الندرة عبر حساب على تطبيق “تيك توك”، وتمت مشاهدته بواسطة الملايين حول العالم، الذين أصابهم الذهول والدهشة من الحالة، وعبروا عنها من خلال تعليقاتهم.

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