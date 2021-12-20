سيف نبيل يطلق أغنية “آه ياني”

أطلق الفنان العراقي سيف نبيل أغنية “آه ياني” على طريقة الفيديو كليب على قناته الرسمية في موقع يوتيوب. حيث نشر الفنان العراقي تغريدة على تويتر روج من خلالها للأغنية الجديدة ودعا عشاقه للاستماع إليها.

وحظيت الأغنية بأكثر من 20 ألف مشاهدة خلال عدّة ساعات من طرحها على يوتيوب يوم 19 ديسمبر الجاري، وتفاعل معها عشاق النجم العراقي بشكلٍ كبير، وعبّروا عن إعجابهم بها.

وأغنية “آه ياني” من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، وإخراج دان حداد.

يذكر أنّ سيف نبيل سيلتقي جمهوره ليلة رأس السنة في الهليتون حبتور في العاصمة بيروت في حفلة ستجمعه بالفنانين نادر الأتات، حاتم العراقي، وملحم زين.

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