الجلوس المستمر لفترات طويلة يؤذي المفاصل

أكدّت الجمعية الألمانية للأطراف الاصطناعية خطورة الجلوس لفترات طويلة، وقالت بأنّه يؤدي لإتلاف المفاصل في الركبتين والوركين.

وبررت الجمعية الألمانية الأمر بأنّ الجلوس لفترات طويلة يقصر الأوتار والعضلات الأمر الذي يؤدي لتقييد حركة المفاصل ووظائفها.

وأشارت الجمعية الألمانية لأنّ غضروف المفصل يتأثر أيضاً بالجلوس المستمر، وعدم ممارسة التمارين الرياضية، وقالت بأنّ الغضروف يحصل على السائل الزلالي المغذي من خلال حركات الضخ أثناء النشاط البدني.

ودعت الجمعية الألمانية الأشخاص الذي يجلسون لأوقات طويلة لتغيير وضعيات الجلوس بشكل متكرر، واستبدال الأثاث بشكل مستمر، وممارسة التمارين الرياضية التي تقوي العضلات وتعمل على شدة العضلات القطنية.

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