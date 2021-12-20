فيفو تضيف فرداً جديداً لسلسلة Y

أضافت شركة “فيفو” الصينية هاتف جديد بمواصفات مميزة لسلسلة Vivo Y أطلقت عليه Vivo Y32.

وسينبض بداخل هذا الهاتف معالج Snapdragon 680 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS 1.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة عرض HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فتأتي مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وافي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 220 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية