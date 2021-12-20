شركة MSI تطلق حاسوب صغير مناسب للمحتوى الإبداعي

كشفت شركة MSI التايوانية عن حاسوب صغير مناسب للمحتوى الإبداعي أطلقت عليه Creator P50.

وسيعمل هذا الحاسوب بمعالج Intel Core i7-11700، وبطاقة رسوميات GeForce RTX 3060 مخصصة بمسرعة فيديو.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب على شكل أقراص صلبة من نوعSATA أو PCIe بسعة 2 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل 32 غيغا بايت أو 64 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد بإمكانية وصله بالأقراص الصلبة التقليدية 2.5 بوصة، والأقراص الصلبة الخارجية عن طريقة منفذ USB 3.2 من الجيل الثاني، ومنفذ Thunderbolt 4.

وسيدعم الحاسوب الجديد نقل البيانات بسرعة تصل إلى 2.5 غيغا هرتز/ ثانية.

يذكر أنّ الشركة التايوانية ستطلق حاسوبها الفاخر بسعر يتراوح ما بين 1799 و2459 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية