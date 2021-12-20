هل تطور ابل ايباد كبير الحجم بشاشة 15 إنش؟

كشفت وكالة بلومبيرج الإخبارية في تقريرها الإسبوعي أن ابل ربما قد تعمل على تطوير جهاز ايباد بشاشة 15 إنش ربما نراه في الأسواق مستقبلاً.

السبب الكامن وراء ذلك هو أن ابل لا تمتلك أي خط لإنتاج الشاشات الذكية التي تستخدم في المنزل لعرض المحتوى والصور وإجراء المكالمات المرئية وكذلك استخدام المساعد الشخصي الرقمي بها أو لتشغيل الموسيقى.

تسعى ابل لدخول سوق شاشات العرض المنزلية بجهاز ايباد بشاشة 15 إنش لمزاحمة شركات مثل جوجل وأمازون في ذلك، وقد قامت بالفعل بتوظيف المصممين والمهندسين من أجل العمل على الجهاز.

الجهاز الجديد لن يكون مصمماً كجهاز لوحي “تابلت” وإنما كشاشة عرض منزلية متعددة الاستخدامات وإن اشتركت مع الجهاز اللوحي في عديد الوظائف والخصائص.

ربما تطرح ابل الشاشة ضمن سلسلة الايباد حتى تستغل قوة العلامة التجارية iPad في الترويج للمنتج لكن تمييزاً له قد يحمل اسم iPad Home على سبيل المثال.

بخلاف الشاشة الكبيرة، يقول تقرير بلومبيرج الأخير أن ذلك الايباد سيأتي مع معالج قوي وكاميرا جيدة تعمل في الوضع الأفقي بشكل أساسي كما سيكون التصميم سميكاً نوعاً ما حتى تتمكن ابل من إضافة سماعات قوية.

أيضاً سيكون مدخل منفذ الطاقة من الخلف – ربما مع شاحن ماجسيف MagSafe – وكذلك إمكانية تعليق الجهاز على الحائط.

بالطبع سوف يكون نظام iPadOS حاضراً للاستفادة من تطبيقات متجر الآب ستور المختلفة وكذلك المساعد الشخصي الصوتي سيري للتحكم بالجهاز عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

يتوقع من ابل كذلك إطلاق جهازي ايباد برو بشاشة 11 و 13 إنش كلاهما بشاشة من نوع Mini LED مع دعم تقنية شحن ماجسيف MagSafe اللاسلكية وتقنية الشحن اللاسلكي العكسي من أجل شحن أجهزة ابل الأخرى.