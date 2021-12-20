هاتف iQOO Neo5 SE يستهدف هواة الألعاب بشاشة 144Hz وسعر منافس!

أكدت العلامة التجارية التابعة لشركة Vivo بأنها تعتزم الإعلان عن هاتف جديد باسم iQOO Neo5 SE يوم 20 ديسمبر في موطن الشركة الرئيسي، الصين. لم تؤكد iQOO بأي تفاصيل حول الهاتف، ولكن لدينا مجموعة من التسريبات المثيرة للاهتمام التي تستحق أن نتشاركها معكم.

هذه التسريبات من المُسرب الشهير Digital Chat Station والذي أكد على أن هاتف iQOO Neo5 SE سيأتي مدعوماً بمعالج Snapdragon 870 SoC مع شاشة LCD بمعدل تحديث مرتفع بسرعة 144Hz – أي ستكون الشاشة قادرة على تحديث صورتها 144 مرة في الثانية الواحدة – مع إعداد كاميرا خلفي ثلاثي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

وقد أضاف المُسرب في تغريدته بأن الهاتف سيأتي مُزود بدعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 55 واط وسيأتي الهاتف مُرفق مع شاحن في العلبة بقدرة 66 واط. أيضاً توقع المُسرب بأن يكون الهاتف بقيمة 2000 يوان صيني أي ما يعادل 310$ دولار أمريكي تقريباً.

كل ما رأيناه من iQOO حتى الآن هو مقطع فيديو قصير “تشويقي” للهاتف ومن خلاله تم الكشف عن شكل وتصميم الهاتف الخارجي. من خلال العروض اتضح أنه يحتوي على فتحة ثقب مركزية لكاميرا السيلفي.

الجانب الأيمن من الهاتف يحتوي على أزرار خفض ورفع الصوت وأسفلها مباشرة زر الطاقة الرئيسي ويبدو أنه يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

اقرأ أيضاً: إطلاق هاتف Vivo iQOO Z5x بمواصفات احترافية وتكلفة بسيطة

للأسف لا توجد الكثير من التفاصيل حول الهاتف حتى الآن، ولكن بالنسبة لقدرات التصوير الفوتوغرافي وهواة التصوير بالهواتف الذكية، فسيكون هنالك إعداد كاميرا ثلاثي في الخلف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

سيأتي الهاتف بعدة خيارات مختلفة للألوان مثل الأبيض والأزرق الداكن والأزرق المتدرج وهذا ما يبدو واضحاً من خلال الصورة الموضحة في مقطع الفيديو.

في أخبار ذات صلة، من المتوقع أن تُعلن iQOO خلال الفترة القادمة عن هاتف أخر وهو iQOO Neo5S والذي سيأتي مدعوماً بمعالج Snapdragon 888 SoC ومن المؤكد أن يتم إطلاق الهواتف الجديدة بواجهة OriginOS Ocean UI في الصين، في حين أنه من المتوقع أن تصل هذه الهواتف إلى الأسواق العالمية بواجهة FunTouchOS.