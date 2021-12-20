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تيم حسن يحتفل بيوم اللغة العربية بقصيدة لنزار قباني

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفل الفنان السوري تيم حسن بيوم اللغة العربية من خلال نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قصيدة بصوته للشاعر الكبير نزار قباني ألقاها أثناء تأدية دوره في مسلسل قباني.

ونشر الفنان السوري فيديو من المسلسل الذي تناول سيرة الشاعر الكبير، وظهر فيه وهو يلقي قصيدة “مدينتنا”، وعلّق على الفيديو بالقول: “اليوم العالمي للغة العربية، من مسلسل نزار قباني 2005.”

وتفاعل عشاق النجم السوري مع المنشور بشكلٍ كبير، وأشادوا بحسن إلقائه للقصيدة، وبحسن تأديته لدور الشاعر الكبير في المسلسل.

يذكر أنّ تيم حسن حقق في نوفمبر الماضي نجاحاً كبيراً بعد عرض الجزء الخامس والأخير من سلسلة الهيبة، والذي حظي بمتابعة جماهيرية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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