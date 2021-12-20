بابا نويل البيروفي يلجأ لسيارة الإطفاء لتوزيع الهدايا للمصابين بكورونا

لجأ “لوهاينز سواريز” المعروف باسم بابا نويل البيروفي لسيارة الإطفاء من أجل توزيع الهدايا بطريقة آمنة على الأطفال المصابين بكورونا والموجودين في مستشفى العزل في قرية أمريكان الواقعة في العاصمة ليما.

حيث تم رفع بابا نويل لنوافذ الغرف بواسطة عربة سيارة الإطفاء ليقوم بتقديم الهدايا للأطفال الذين يقضون عيد الميلاد بعيداً عن عائلاتهم بسبب إصابتهم بالفيروس السريع الانتشار.

وقال سواريز بأنّه يسعى من خلال هذه المبادرة لجعل الأطفال يشعرون بإثارة عيد الميلاد، ولكي يحصلوا على الهدايا التي كانت عائلاتهم تقدمها لهم بهذه المناسبة.

وعبّر الأطفال الموجودين في المستشفى عن سعادتهم بهذه المبادرة، حيث قال أحدهم بأنّه اعتاد على قضاء عيد الميلاد مع عائلته في المنزل، قبل أن يجبره فيروس كورونا على الابتعاد عنهم وقضائه في المستشفى.

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