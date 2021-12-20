ساعة هواوي Watch D تستخدم الوسائد الهوائية لقياس ضغط الدم بدقة شديدة!

تعتبر ساعة هواوي Watch D من أكثر المنتجات المرتقبة هذا العام بفضل ميزتها الجديدة في إمكانية قياس ضغط الدم بدقة شديدة. ومع ذلك، الكثير من المستخدمين كان لديهم فضول لمعرفة كيف من الممكن أن تتمكن ساعة ذكية من تتبع وقياس ضغط الدم.

مؤخراً، تم رصد دليل فيديو يوضح كيفية عمل ساعة Huawei Watch D وقدرتها في تتبع ضغط الدم.

حيث قام أحد المسربين المشهورين على موقع Weibo الصيني بعرض معلومات تفصيلية حول الساعة الجديدة، بما في ذلك بعض من مواصفات الساعة التي تشتمل على الملحقات وسعة الذاكرة وذاكرة الوصول العشوائي وخيارات الألوان ودليل فيديو يستعرض كيفية عمل ميزة مراقبة ضغط الدم في ساعة هواوي Watch D.

من خلال الصور يتضح أن الساعة ستأتي بمجموعة متنوعة من الملحقات والتي من بينها هيكل الساعة الرئيسية ومجموعة من الأشرطة وأحجام مختلفة من الوسائد الهوائية ومسطرة لقياس محيط المعصم وشاحن ودليل مستخدم وبعض الملحقات الأخرى.

من خلال فيديو دليل الاستخدام يبدو أن ساعة هواوي Watch D ستأتي بوسائد هوائية غير مُثبتة من أجل قياس ضغط الدم للمستخدم. هذه الوسائد الهوائية قالبة للإزالة ويجب تثبيتها أسفل حزام الساعة وتوصيلها بالسعة عبر دبوس صغير لتمكين ميزة قياس ضغط الدم.

سيكون المستخدم مُضطر بالمقام الأول على قياس محيط المعصم لكي يتناسب مع حجم الحزام والوسادة الهوائية. وبعد ذلك يمكن ضبط الحزام وفقاً للمقياس، كما ويمكن تغيير أحجام مختلفة من الأشرطة والوسائد الهوائية.

أما وفيما يتعلق بطريقة عرض قياس ضغط الدم على شاشة الساعة، فسيحتاج المستخدم إلى النقر مرتين على زر مادي بالساعة. وسيظهر مؤقت يشير إلى أن الساعة على شك أن تبدأ في فحص قياس ضغط الدم.

من الضروري أن يبقى المستخدم في وضع مريح والحفاظ على وضعية المعصم على مستوى القلب مع وضع راحة اليد على الكتف ودعم الكوع باليد الأخرى.

وقد أضاف المسرب في المنشور بأن ساعة هواوي Watch D ستحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 32 ميجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 4 جيجابايت ويمكن توصيلها بسماعات البلوتوث وسوف تأتي باللون الفضي بتكلفة مالية قدرها 470$ دولار أمريكي. سيتم الإعلان عن الساعة يوم 23 ديسمبر.