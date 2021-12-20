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شجاعة طفل أمريكي تنقذ والدته ومطعم العائلة من السرقة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن طفل أمريكي يبلغ من العمر 14 عاماً من مواجهة لص حاول سرقة مطعم العائلة بحركة مستمدة من الأفلام.

وقعت هذه الحادثة في مدينة فيلاديلفيا الواقعة في ولاية بنسلفانيا، حيث اقتحم أحد اللصوص مطعم البيتزا الواقع بشارع سبرينغ غاردن” في تمام الساعة 9:30 مساءً، وقام بتوجيه السلاح لأم الطفل التي كانت وراء ماكينة النقود وطالبها بإعطائه النقود.

وفاجأ الطفل الذي كان داخل المطعم أثناء وقوع الحادثة اللص، حيث قام بسحب مسدس ونفذ حركة تعرض في الأفلام وأطلق النار على وجه اللص مما أدى لفرار اللص بعد تعرضه لإصابة بليغة.

وقالت الشرطة الأمريكية بأنّها ألقت القبض على اللص المصاب بعد 3 مباني، حيث تم نقله لمستشفى جيفرسون التي دخلها وهو بحالة حرجة.

يذكر أنّ تصرف الطفل حظي بإشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدّوا على دور شجاعته في إنقاذ مطعم العائلة من السرقة.

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قناة 218 الليبية

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