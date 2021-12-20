Huawei P50 Pocket – تعرف على مواصفات هاتف هواوي القابل للطي من خلال هذا التسريب!

من المقرر أن تكشف هواوي عن أول هاتف صدفي قابل للطي باسم Huawei P50 Pocket يوم 23 ديسمبر. اليوم تقرير جديد صادر من موقع MyDrivers يكشف عن أبرز وأهم مواصفات الهاتف، وكبداية هو لن يكون داعماً لتقنية 5G.

مواصفات Huawei P50 Pocket المحتملة:

يكشف التقرير أن الهاتف سيحتوي على شاشة داخلية قابلة للطي قياس 6.8 بوصة وشاشة دائرية ثانوية على الجانب الخلفي قياس 1 بوصة. لا توجد أي معلومات أو تفاصيل حول مواصفات الشاشة الداخلية.

سيتم تشغيل هاتف Huawei P50 Pocket بمعالج هواوي الخاص Kirin 9000 مما يعني أن الهاتف سوف يفتقر لتقنية اتصال 5G.

تحتوي وحدة الكاميرا الخلفية على مستشعر رئيسي طراز Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل بمستوى تقريب بصري X3. لم يتم الكشف عن دقة الكاميرا الأمامية بالتفصيل حتى الآن.

بناءً على التسريب، من المُرجح أن يأتي هاتف P50 Pocket مدعوماً ببطارية سعتها 4100 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط. من المتوقع أن توفر هذه السعة عمر طويل من الاستخدام المتواصل.

أما وفيما يتعلق بكيفية التسعير، فتقول أحدث التسريبات أن الهاتف قادم لمنافسة Galaxy Z Flip 3، ولكن بكل تأكيد سيكون أرخص كثيراً بالنظر إلى كونه هاتف 4G فقط.

ظهر هاتف Galaxy Z Flip 3 لأول مرة بقيمة 999$ دولار أمريكي، ومن المؤكد أن هاتف هواوي لن يأتي بهذه التكلفة. على كل حال، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف يوم 23 ديسمبر، ومن المحتمل أن نحصل على معلومات إضافية حول مواصفات الهاتف خلال اليومين القادمين.

أيضاً سيشهد حدث يوم 23 ديسمبر في الصين الكشف عن أول ساعة ذكية للشركة بإمكانية قياس ضغط الدم بمساعدة الوسائد الهوائية الغير مُثبتة والتي من المُرجح أن تأتي بقيمة 470$ دولار أمريكي. أيضاً من المحتمل أن يتم الإعلان خلال هذا الحدث عن نظارة ذكية ومجموعة من المنتجات الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية.