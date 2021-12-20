أدوبي تبدأ باختبار مشروع Project Shasta لتحرير الصوت عبر الويب

بدأت شركة أدوبي اختبار مشروع Project Shasta لتحرير الصوت عبر الويب من خلال أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت أدوبي بأنّ الأداة الجديدة ستوفر للمستخدمين خيارات متعددة لتسجيل الصوت وتحريره ومونتاجه عبر الإنترنت بخاصة لصانعي المحتوى لا سيما في مجال البودكاست.

وستوفر الميزة الجديدة مزايا عديدة كتحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي مما يجعل تحريرها سهلاً للغاية، بالإضافة لمزايا أخرى متعلقة بتحسين الصوت كإلغاء التشويش والضوضاء المصاحبة للتسجيلات.

وأكدّت أدوبي بأنّ الأداة الجديدة لا تعمل إلّا مع متصفح كروم، وأشارت لأنّ الميزة متاحة حالياً للتجريب للمستخدمين الأوائل الذين منحتهم الفرصة لتجريب الميزة قبل الآخرين، على أن تتيح تجريب الميزة لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة قبل إطلاقها رسمياً.

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