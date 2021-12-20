شائعات – تحديث iOS 16 القادم لن يدعم هواتف ايفون 6s و ايفون 6s بلس!

بعد إطلاق تحديث iOS 15.2 سوف تبدأ ابل في التركيز على تحديث iOS 16 الذي سيتم الإعلان عنه منتصف عام 2022، وقد بدأت أولى الشائعات تدور حوله الآن.

موقع iPhoneSoft الإخباري الفرنسي المهتم بأخبار الايفون أورد تقريراً أخيراً جاء فيه أن ايفون سوف تسقط الدعم عن بعض هواتف الايفون مع تحديث iOS 16 المقبل نقلاً عن مصادر مطلعة من داخل ابل.

هواتف الايفون التي لن تحصل على تحديث iOS 16 هي ايفون 6s وايفون 6s بلس بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف ايفون SE.

أما بخصوص أجهزة الايباد التي سوف يسقط عنها الدعم مع تحديث iPadOS 16 فهي ايباد ميني 4 وايباد آير 2 وايباد الجيل الخامس بالإضافة إلى أجهزة ايباد برو الأولى التي تم الإعلان عنها عام 2015.

موقع iPhone Soft الفرنسي له تاريخ مختلط من الصحة والخطأ فيما يتعلق بالتبنؤ بالهواتف الداعمة لتحديثات iOS المستقبلية، فقد أصاب مثلاً مع تحديثات iOS 13 و iOS 14 ثم جانبه الصواب مع تحديث iOS 15.

بافتراض صحة التسريبات الأخيرة، فإن معالج ابل A10 سيكون أقدم معالج يمكن أن يعمل عليه تحديث iOS 16 و iPadOS 16.

إسقاط الدعم عن هواتف ايفون 6s وايفون 6s بلس وايفون SE الجيل الأول سيأتي بعد أكثر من 6 سنوات ونصف من الدعم بالتحديثات الدورية وهو ما يُحسب لأبل وتتفوق فيه على أي شركة أخرى منافسة.

بالطبع هذه الشائعات محض تكهنات ولا يوجد شيء رسمي إلا عندما تقوم ابل بالإعلان ذلك منتصف عام 2022 مع مؤتمر المطورين السنوي WWDC.