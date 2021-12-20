هواوي تستعد لطرح هاتف قابل للطي بمواصفات مميزة

كشفت بعض التسريبات الواردة من داخل شركة هواوي الصينية عن استعداد الشركة لإطلاق هاتف جديد قابل للطي سيحمل اسم Huawei P50 Pocket.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 888 ثماني النوى، ونظام تشغيل Harmony Os 2.0.

وستزود الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة أساسية مقاس 6.8 بوصة عالية الدقة، في حين لم تكشف التسريب عن حجم الشاشة الثانية، وستضم الشاشة الأساسية كاميرا مناسبة لالتقاط صور السيلفي، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وأشارت التسريبات لأنّ الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف ستأتي بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 للسماعات، بالإضافة لمستشعر للبصمات.

يذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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