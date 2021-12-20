البرازيل تشهد ولادة عجل برأسين

شهدت إحدى مزارع بلدة نوفا فينيسيا الواقعة بولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، ولادة عجل برأسين، الأمر الذي أثار الذعر بين سكان البلدة.

وقال أصحاب المزرعة إنّ إحدى الأبقار أنجبت عجلاً شديد الغرابة، حيث كان متحوراً وله رأسان بملامح كاملة من أذنين وأنف لكل رأس منهما، لكنّه غير قادر على الوقوف.

وأكد أصحاب المزرعة أنّ العجل يحتاج لزجاجة رضاعة، لأنّه يواجه صعوبة في الرضاعة من والدته، وقالوا إنّه منهك للغاية.

وحاولت العائلة الاستعانة بالأطباء البيطريين من أجل معرفة ما إن كان العجل سيعيش أم لا، لكنّ الأطباء أكدوا لهم عدم معرفتهم ما الذي يُمكن أن تُسببه ولادة عجل برأسين، وقالت العائلة إنّها ستُقدّم الدعم والرعاية للعجل وستنتظر ما سيحدث له في الأيام القادمة.

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