شبكة “ويبو” الصينية تحارب الأسماء المبتذلة

في إطار سعيها لمحاربة الأسماء المبتذلة، قامت شركة ويبو الصينية بفرض حظر كامل على المستخدمين الذين يستخدمون أسماء تحتوي على كلمات ومعانٍ ازدرائية.

وتهدف الشبكة الصينية من خلال هذا الإجراء، لبناء إنترنت متحضر يتماشى مع متطلبات جهات الرقابة الصينية.

وأكدت ويبو إرسالها تحذيراً للمستخدمين الذين لديهم هذه الأسماء من أجل تغييرها، قبل أن تقوم بتغيير الأسماء بنفسها أو بحظر الأشخاص الذين يرفضون التغيير.

وكانت ويبو قد تعرّضت خلال الفترة الماضية لضغط من الحكومة الصينية، بشأن المحتوى الموجود عليها، وهذا ما دفعها لتشكيل فريق عمل لتحديد واعتراض المحتوى.

يُذكر أنّ الحكومة الصينية فرضت على الشبكة خلال العام الجاري 44 غرامة مالية، وصلت قيمتها إلى 2.3 مليون دولار أمريكي.

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