عمرو دياب يختتم مهرجان ساوندستورم 2021 بحفل رائع

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً فنياً، اختتم به مهرجان ساوند ستورم 2021، ضمن فعاليات مدل بيست بموسم الرياض في النسخة الثانية.

وافتتح الهضبة الحفل بأغنية يا أنا يا لا، قبل أن يُقدّم باقة من أغانيه الرائعة التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير.

ونشر النجم المصري على حسابه في إنستجرام صورةً ظهر فيها وهو يقف خلف الألعاب النارية التي زينت الحفل، كما نشر فيديو من الحفل وهو يُغني ويرقص مع جمهوره على أنغام أغنية عارف أنت الحظ، وعلّق على الفيديو بالقول شكراً على الليلة العظيمة، مهرجان مدل بيست.

وشهد الحفل مشاركة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي قدّمت أغنيتين من أصل 5 أغاني مقررة، بسبب تأخرها عن موعد الحفل، واحترامها لرفع آذان العشاء، حيث توقفت عن الغناء وغادرت المسرح عند رفعه.

يُذكر أنّ الفنان المصري أحيا خلال الفترة الماضية عدّة حفلات ضمن موسم الرياض، ويستعد حالياً لإحياء عدّة حفلات بمناسبة عيد رأس السنة.

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