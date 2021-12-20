“فيفو” تستعد لطرح هاتف جديد منافس لهواتف سامسونغ

كشفت التسريبات الواردة من داخل شركة فيفو الصينية، عن استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بكاميرا رائعة ستُطلق عليه Vivo S12.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Dimensity 1100 5G، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة Origin OS 2,0.

وستزود الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، ومعدل سطوع 409 شمعةم2، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

ومن المتوقع أن تأتي الذاكرة الداخلية بسعة 256 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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