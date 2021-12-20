تعرّفوا على فوائد الساونا في فصل الشتاء

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية أهمية الساونا في فصل الشتاء، وقال المركز إنّ الساونا تعمل على زيادة مناعة الجسم، وتقي من الأمراض لقدرتها على زيادة عدد كرات الدم البيضاء في الجسم، والتي تعمل على محاربة مسببات الأمراض.

ودعا المركز الألماني لزيارة الساونا مرة واحدة في الأسبوع، والقيام بـ3 حمامات في الزيارة كحد أقصى.

وحذّر المركز الاتحادي بعض الفئات من اللجوء للساونا لأنّها تضرّ بهم، وقال إنّ حمامات الساونا ممنوعة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو نزلات البرد، أو الالتهابات، أو الدوار، أو مشاكل القلب، أو الكلى، أو أمراض الرئة، أو الصرع.

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