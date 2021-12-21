Huawei P50 Pocket – هاتف هواوي القابل للطي يتألق بتصميمه المذهل في العروض الرسمية

أكدت شركة هواوي على تصميم هاتفها الصدفي القابل للطي Huawei P50 Pocket من خلال نشر مجموعة من العروض للهاتف على حسابها الرسمي على موقع Weibo الصيني.

وبعد ذلك مباشرةً ظهرت عروض جديدة لهاتف P50 Pocket على موقع تويتر على حساب Ishan Agarwal والتي تظهر فيها الممثلة الصينية Guan Xiao Tong حاملة الهاتف الجديد بأيديها.

مجموعة العروض الجديدة تكشف عن شكل وتصميم الهاتف النهائي، ويمكنكم رؤية كل شيء بالتفصيل من خلال مجموعة الصور التي سنشاركها معكم من خلال هذا التقرير.

وعلى الرغم من أن هاتف Huawei P50 Pocket يظهر من جميع الزوايا في هذه العرض إلا إننا لم نكن قادرين على رؤية الشاشة الداخلية للهاتف.

على كل حال، هذه الصور مماثلة لبعض التسريبات التي كانت ظهرت مؤخراً للهاتف، ويبدو أن الهاتف الجديد يستهدف منافسة هاتف Galaxy Z Flip 3 الخاصة بشركة سامسونج وبشكل مباشر.

يحتوي هاتف Huawei P50 Pocket على وحدتين دائرتين في الخلف، الوحدة العليا فهي مخصصة لكاميرات الهاتف، ينما الوحدة الثانية يبدو عليها إنها عبارة عن شاشة ثانوية.

تماماً مثل Galaxy Z Flip 3، يمكن طي الهاتف من المنتصف. ومن خلال هذه الصور يبدو أن الهاتف لن يكون سميكاً، حتى عند طيه. يبدو الهاتف لامعاً في هذا المظهر الذهبي.

بعض التسريبات الأخرى تؤكد على أن هاتف Huawei P50 Pocket يحتوي على شاشة عرض قياس 6.58 بوصة ولوحة عرض ثانوية في الخلف قياس 1 بوصة.

من المُرجح أن يكون الهاتف مصنوع من المعدن والزجاج، ويبدو أن وحدة الكاميرا الخلفية بارزة قليلاً عن هيكل الهاتف نفسه، في حالة أن الشاشة الثانوية ليست كذلك.

حتى هذه اللحظة لا توجد أي تفاصيل حول مواصفات الهاتف الداخلية، ومن المُرجح أن يأتي الهاتف بمواصفات رائدة أو على الأقل مواصفات متوسطة المدى لكي يتمكن من منافسة Samsung Galaxy Z Flip 3 في الصين.

الشيء الوحيد الذي نحن متأكدين منه هو أن هاتف هواوي الجديد سيفتقد لجميع خدمات وتطبيقات جوجل، وهي نقطة ضعف رئيسية عند الحديث عن المقارنة مع هاتف سامسونج القابل للطي.