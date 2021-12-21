استفتاء – فيسبوك هي الشركة الأسوأ سمعة في عام 2021

شركة فيسبوك – التي باتت تسمى الآن ميتا – حازت على لقب أسوأ الشركات سمعةً لعام 2021 بحسب استفتاء أجراه موقع Yahoo Finance المهتم بأخبار المال والأعمال.

تغيير اسم الشركة من فيسبوك إلى ميتا لم يشفع لها التجاوزات السابقة التي يرى المستخدمون المصوتون أن الشركة ارتكبتها بحقهم.

حازت فيسبوك على لقب الشركة الأسوأ وعلى النقيض من ذلك حازت مايكروسوفت على جائزة الشركة الأفضل نظراً لأدائها المتميز خلال العام. جدير بالذكر أنه في بعض الأوقات، استطاعت مايكروسوفت تخطي ابل كأكبر الشركات من ناحية القيمة السوقية عالمياً.

واحدة من الأسباب التي دفعت شركة فيسبوك إلى تغيير اسمها إلى ميتا محاولة الشركة التحسين من سمعتها نظراً لما شابها من قضايا انتهاك الخصوصية واستغلال للبيانات لأغراض تسويقية ودعائية.

أيضاً هناك ما أدلى به منشقون عن الشركة ما تقوم به فيسبوك من التهاون في مكافحة الأخبار المزيفة، وكذلك معرفتها بالتأثير الضار على الصحة النفسية للمراهقين وعدم اتخاذ إجراءات تصحيحية تجاه ذلك، وكذلك تغيير اتفاقية خصوصية المستخدم في واتس اب وغيرها الكثير من الأمور السلبية، ما جعل فيسبوك يستحق تلك المكانة بلا منازع من أي شركة أخرى.

قائمة الشركات الأخرى سيئة السمعة في استفتاء ياهو شملت عملاق التجارة الإلكترونية الصيني Alibaba والتي انخفضت أسهمه بنسبة 50% على نطاق سنوي.

أيضاً كانت هناك شركة تسلا عملاق صناعة السيارات الكهربية بسبب مزاعم متعلقة بالاحتيال والتلاعب.