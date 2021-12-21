تطبيق For Health – كل ما تود معرفته عن الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم بالعربية!

يحتاج الجسم البشري إلى الفيتامينات وبعض المعادن الأساسية حتى يتمكن من إجراء عمليات التمثيل الغذائي بالشكل الأمثل على اختلافها وتعقيدها، ونقص هذه الفيتامينات والمعادن قد يصيب الجسم بالعديد من الأمراض الجسدية والنفسية ذات الأعراض المزعجة. تطبيق For Health هو تطبيق تثقيف صحي متميز يساعدك على التغلب على مشاكل سوء التغذية الناجمة عن نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية بل والوقاية منها من خلال شرح بسيط مختصر ومقاطع فيديو قصيرة.

مميزات تطبيق For Health

عرض قائمة المعادن والفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم

بيان أهمية و وظيفة كل فيتامين ومعدن داخل الجسم.

بيان أعراض نقص كل فيتامين ومعدن في الجسم.

إيضاح الجرعة المناسبة اليومية منها والتحذيرات المتعلقة بها.

معرفة الأطعمة والمصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن.

عرض مقاطع فيديو لأطباء مختصين لشرح الموضوع.

إمكانية شراء المكملات الغذائية الموثوقة من الروابط المرفقة بالتطبيق.

إمكانية البحث داخل التطبيق.

وسوف يتم اضافة المزيد من المعلومات والخيارات عبر التحديثات القادمة للتطبيق.

التطبيق مجاني ومتوفر بالعربية والإنجليزية.

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تحميل التطبيق على أجهزة الايفون:

السعر : مجاني

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السعر : مجاني