كيفية نقل رسائل واتس اب من أندرويد إلى ايفون ومن ايفون إلى ايفون؟

واحدة من المشكلات التي تواجه المستخدمين وخاصةً مستخدمي هواتف الايفون هو نقل رسائل واتس اب بين هاتف وآخر، فالانتقال من الأندرويد إلى الايفون أو الترقية من ايفون قديم إلى آخر أحدث يسهل فقدان رسائل واتس اب ويصعب استعادتها مرة أخرى.

برنامج AnyTrans هو أحد البرامج المميزة الذي يتيح لك إدارة أجهزة الايفون بكل سهولة لنقل الصور من الايفون إلى الحاسوب وكذلك نقل الملفات الصوتية والموسيقى وإدارة التطبيقات والألعاب ونسخ الأسماء وجهات الاتصال ونسخ الايفون بكامله احتياطياً بالإضافة إلى ميزة أخرى مهمة سوف نلقي الضوء عليها في هذه المقالة وهي نقل رسائل واتس اب من جهاز لآخر.

كيفية نقل رسائل واتس اب من الأندرويد للايفون

قم بتحميل برنامج AnyTrans على حاسوبك سواء ويندوز أو ماك من خلال هذا الرابط .

. قم بتثبيت البرنامج بعد تحميله.

قم بالذهاب إلى شاشة Social Messages Manager واختر واتس اب.

أمامك ثلاثة خيارات: النسخ الاحتياطي، نقل رسائل واتس اب، استعادة الرسائل. سوف نختار الخيار الثاني وهو نقل الرسائل.

من أجل نقل رسائل واتس اب من الأندرويد إلى الايفون، سوف نقوم بتوصيل الجهاز مصدر الرسائل (الايفون أو الأندوريد) والجهاز المستهدف الذي نود نقل الرسائل إليه (الايفون) عبر كابل USB

بعدها، سيتم نسخ احتياطي لبيانات الواتس اب على هاتف الأندرويد (الهاتف المصدر في هذه الحالة).

قم بتثبيت نسخة مقدمة من واتس اب على جهاز الاندرويد، ثم انقر فوق التالي.

قم بالسماح بوصول تطبيق الواتس اب إلى ذاكرة التخزين.

تبدأ عملية نقل رسائل واتس اب إلى الايفون، ويعتمد وقت إنجاز المهمة على حجم الرسائل والمرفقات في واتس اب.

كيفية نقل رسائل واتس اب من ايفون إلى ايفون آخر؟

يمكنك نقل رسائل واتس اب من ايفون إلى ايفون آخر باستخدام الطريقة السابق ذكرها باختيار الايفون المصدر والايفون المستهدف، وسوف تبدأ بعدها مباشرة عملية النقل.

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برنامج AnyTrans هو برنامج مدفوع ويحتوي على مزايا أخرى لإدارة هواتف الايفون وأجهزة الايباد مثل نقل الصور والموسيقى بسهولة إلى الحاسوب وكذلك إدارة التطبيقات وجهات الاتصال فهو يعتبر البديل الأمثل لبرنامج الآيتونز. يمكنك تحميل البرنامج للتجربة مجاناً أو شراء برنامج AnyTrans بسعر يبدأ من 40$ بعد التخفيض المتاح حالياً.