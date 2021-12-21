زيتونة عتيقة في تونس عمرها 900 عاما تنتج أكثر 1200 ليتر زيت سنوياً

تعد شجرة زيتون “العكاريت” في ولاية تطاوين التونسية، الأكبر عمرا في تونس المعروفة بغاباتها وأراضيها الزراعية الخصبة.

ونقل موقع “موزاييك” عن رئيس دائرة الإنتاج النباتي الفلاحية بتطاوين نبيل اليحياوي إشارته إلى أن الزيتونة تعود لـ 40 فردا من عائلة العكروت فيما أكد أصحاب هذه الشجرة، أن عمرها تجاوز 900 عاما، ويبلغ محيطها 135 مترا، ومساحتها المغطاة 1100 متر مربع، في حين أن ارتفاعها يصل إلى 5 أمتار، ونوعيتها تنتمي إلى “الزيتون الشملالي”.

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