الملياردير الياباني “مايزاوا” يعود للأرض بعد 12 يومًا في الفضاء

عاد الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده ورائد فضاء روسي إلى الأرض بسلام، بعد قضاء 12 يومًا على المحطة الفضائية الدولية.

وهبطت كبسولة الفضاء الروسية “سويوز”، وعلى متنها رجل الأعمال يوساكو مايزاوا، منتج الأفلام يوزو هيرانو، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، في سهول كازخستان، على بعد نحو 148 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة زيزكازجان.

يُشار إلى أن السحب المنخفضة منعت نشر مروحيات البحث والإنقاذ في المنطقة، لتصل فرق الإنقاذ إلى مكان الهبوط عن طريق مركبات مخصصة للسير في كل أنواع الأراضي؛ من أجل مساعدة الطاقم، وإخضاع أفراده للفحص الطبي، حيث تبيّن أن الثلاثة كانوا بحالة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن “مايزاوا”، البالغ من العمر 46 عامًا، ومساعده “هيرانو”، هما أول سائحين يدفعان من أموالهما الخاصة من أجل زيارة المحطة الفضائية منذ العام 2009 م ، أمّا “ميسوركين” فكان في مهمته الفضائية الثالثة.

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