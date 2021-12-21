آلة حاسبة تكشف معدّل الوقت الذي تقضيه أمام الشاشات

طورت شركة “شورتليست” آلة حاسبة عبر الإنترنت، تكشف معدل الوقت الذي يقضيه الشخص أمام شاشات الهواتف والأجهزة الذكية وتقارن نتائجه مع بقية العالم، ولتحقيق ذلك؛ يتوجب إدخال الوقت الذي يقضيه على الشاشة يوميًا قبل حساب ما يعادل ذلك على مدار العام.

وتُطلع الآلة مستخدميها بشأن كيفية صدور النتائج بالمقارنة مع متوسط الوقت، الذي قضاه الأشخاص الآخرون، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا على شاشة هاتفهم هذا العام، الذي وصل إلى 52,925 دقيقة أي ما يعادل 36 يوماً و18 ساعة وخمس دقائق.

ونقلت “ديلي ميل” عن المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتسويق في شورتليست، قوله: ” على مدار الـ ـ18 شهراً الماضية؛ أمضينا وقتاً خلف الشاشة أكثر من أي وقت مضى”.

وحللت شركة “شورتليست” الوقت اليومي، الذي نقضيه على الإنترنت بناء على بيانات تقرير “غلوبال ستايت اوف ديجيتال 2021” في موقع منصة “هووتسويت”، وأظهرت البيانات أن الشخص العادي يقضي حاليًا 145 دقيقة يومياً على هاتفه الذكي.

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