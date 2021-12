“توم هولاند” و”غارفيلد” و”ماغواير”.. من منهم الأعلى أجرًا؟

تتجه الأنظار حالياً نحو الممثلين الذين لعبوا دور “سبايدر مان” على مر السنين، بالتزامن مع بدء عرض Spider-Man: No Way Home في السينمات، والذي تصدر حديث الجميع وشباك التذاكر هذا الأسبوع.

يُشار إلى أن “توبي ماغواير” قدم دور الرجل العنكبوت في أول ثلاثة أفلام ، ولعب “أندرو غارفيلد” دور سبايدرمان في فيلمين، وتابع “توم هولاند” في ثلاثة أفلام مستقلة عن الرجل العنكبوت ، بالإضافة إلى العديد من أفلام MCU.

ووفقاً لموقع et بالعربي؛ فمن الواضح أن أحد هؤلاء النجوم يتلقى أجراً أعلى بكثير من زميليْة:

توم هولاند

ظهر توم هولاند لأول مرة في Marvel Cinematic Universe في فيلم 2016 Captain America: Civil War، وبحسب التقارير؛ حصل توم على حوالي 250 ألف دولار لعمله في هذا الفيلم.

وبالرغم من عدم تأكيد هذا الرقم، تقول التقارير إن توم هولاند حصل على راتب أساسي قدره 500,000 دولار لعمله في Spider-Man: Homecoming. كما حصل على مكافآت بفضل نجاح شباك التذاكر، ليصل أجره إلى 1,5 مليون دولار.

وفي الوقت الذي ترددت فيه شائعات بأن توم هولاند حصل على أربعة ملايين دولار لعمله في Far From Home؛ فإن راتب توم عن سبايدر مان الجديد No Way Home لعام 2021 غير واضح حتى الآن.

أندور غارفيلد

عندما تم الإعلان لأول مرة بأن أندرو غارفيلد سيكون النجم التالي لسلسلة Spider-Man في عام 2010، قيل وقتها إنه سيحصل على 500,000 دولار للفيلم الأول، وفي الوقت نفسه الذي تم فيه الإعلان عن فيلمه الأول؛ أفادت التقارير أن أندرو سيكسب مليون دولار مقابل استكماله الفيلم الثاني وحوالي مليوني دولار للفيلم ثالث، والذي لم يحدث فعلياً.

توبي ماغواير

المفاجأة في الأرقام كانت مع توبي ماغواير، حيث تشير التقارير إلى أنه حصل على أربعة ملايين دولار لعمله في أول فيلم لسبايدر مان.

وتشير التقارير أيضاً إلى أنه حصل على زيادة ضخمة في أجره مقابل استكماله الفيلم، تصل إلى 17,5 مليون دولار، بالإضافة إلى 5 % من إجمالي BOX OFFICE.

