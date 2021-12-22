تقرير – ابل تبدأ في تصنيع ايفون 13 في الهند

ابل سوف تبدأ في تصنيع هواتف ايفون 13 في الأراضي الهندية بداية من عام 2022 بحسب ما ذكرت صحيفة Economic Daily News نقلاً عن مصادرها بداخل شركة فوكسكون المسئولة عن تصنيع الايفون.

تأتي هذه الخطوة من ابل بسبب قيام شركات فوكسون بتجربة تصنيع ايفون 13 هناك وكذلك حل أزمة سلاسل الإمداد والتوريد نسبياً في شبه الجزيرة الهندية عنها في المصانع الصينية.

عملية الإنتاج الواسعة سوف تبدأ تحديداً في شهر فبراير المقبل وسوف يكون هدف عملية التصنيع تغطية احتياجات السوق الصينية وكذلك التصدير للخارج.

منذ إطلاق هواتف ايفون 13 في الأسواق الهندية ولا يزال هو الإصدار الأكثر مبيعاً متفوقاً على هواتف ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس.

ابل بالفعل تصنع هواتف ايفون 12 و ايفون 11 وايفون SE في الهند وهي من الإصدارات الأكثر مبيعاً أيضاً في الهند، كما يتم تصديرها للخارج وتشرف على الصناعة مصانع شركة فوكسكون.

شركة بيجاترون أيضاً وهي من الشركات الكبرى التي تشرف على صناعة هواتف الايفون سوف يسند إليها مهمة إنتاج هاتف ايفون 13 ميني في الهند.

تهدف ابل من خلال خطة التصنيع الجديدة تغطية نحو 70% من احتياجاتها داخل الهند، وبعض الأسواق الأخرى عن طريق التصدير.

بالنسبة لك كمستخدم عادي، لن يكون هناك فارق سواء في الأسعار أو الجودة بين هواتف الايفون المصنعة في الصين وتلك المصنعة في الهند لأنها كلها في النهاية تخضع لنفس المعايير.