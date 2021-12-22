هاتف Galaxy S21 FE بات مدرجاً الآن على موقع سامسونج الرسمي!

خلال الأسابيع الماضية انتشرت العديد من الشائعات حول هاتف سامسونج Galaxy S21 FE مما يعني أن الهاتف أصبح قاب قوسين أو أدنى. العديد من التسريبات تؤكد على أنه سيكون عبارة عن نسخة مماثلة لهاتف Galaxy S21.

كان من المفترض أن يتم إطلاق Galaxy S21 Fan Edition في شهر أغسطس الماضي، مما يعني أنه سيتأخر لمدة 4 شهور تقريباً وهذا في حالة أن تم الإعلان عنه شهر يناير المقبل.

للتذكير، من المفترض أن شركة سامسونج تعتزم الإعلان عن سلسلتها الرئيسية التالية خلال شهر فبراير المقبل، وهذا يعني أيضاً أنه من الضروري أن يأتي Galaxy S21 FE بسعر منافس وإلا لن يكون له أي أدنى فائدة بعد كل هذا التأجيل. ولكن لسوء الحظ، بعض التقارير تقول عكس ذلك تماماً.

أحدي المُسربين على موقع تويتر، Snoopy أكد على أن الهاتف أصبح موجوداً بالفعل على موقع سامسونج الأيرلندي، ووفقاً لقائمة الهاتف فيأتي الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية مساحتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت بتكلفة قدرها 769 يورو، في حين أن إصدار 8 + 256 جيجابايت بقيمة 839 يورو.

إذا كانت هذه الأسعار صحيحة فمن المؤكد أن الشركة الكورية الجنوبية ليست تماماً في وعيها. هذه الأسعار مرتفعة جداً وبشكل مبالغ فيه على هاتف Galaxy S21 FE، إلا في حالة واحدة فقط، أن تفاجأنا الشركة بمواصفات غير مسبوقة، ومع ذلك جميع التسريبات التي تلوح في الأفق تؤكد على أن هذا ليس هو الحال بالضبط.

من المتوقع أن يحتوي هاتف Galaxy S21 FE على لوحة عرض AMOLED قياس 6.4 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث 120Hz مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

سيمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي متطورة دقتها 32 ميجابكسل على شكل فتحة ثقب مركزية. بينما سيأتي المستشعر الرئيسي في وحدة التصوير الخلفية بدقة 12 ميجابكسل، مصحوباً بعدسة تيليفوتو للتقريب بدقة 8 ميجابكسل توفر مستوى تقريب بصري X3 وعدسة ثالثة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل.

جميع التسريبات تؤكد على أن الهاتف سيأتي مدعوماً بمعالج Snapdragon 888 SoC وربما وربما لا قد يكون هنالك إصدار أخر بمعالج Exynos 2100. سيتمتع الهاتف ببطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط وسيحصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.