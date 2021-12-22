بيع أول رسالة نصية على الشركة البريطانية بمزاد علني

أعلنت دار أجوت الفرنسية للمزادات عن بيع أول رسالة نصية على شبكة فودافون البريطانية ب120 ألف دولار أميركي.

وقالت دار المزادات بأن الرسالة التي يعود تاريخها لـ3 ديسمبر 1992 بيعت بتكنولوجيا إن إف تي لتوثيق الأصالة الرقمية.

وأشارت إلى أن الرسالة تلقاها ريتشارد جارفيس المتعاون مع فودافون خلال فترة عيد الميلاد وتكونت من 15 حرفًا شكّلت كلمتي Merry Christmas ( ميلاد مجيد).

وقال أحد المسؤولين بالدار إن الرسالة بيعت لرجل كندي لم تكشف هويته يعمل في مجال التقنيات.

من جانبها، قالت شركة فودافون البريطانية بأنّ ريع الرسالة سيذهب لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يذكر أن سعر الوثائق الرقمية الموثقة بتكنولوجيا إن إف تي شهد ارتفاعاً كبيراً في المزادات بعدما بِيعت لوحة للفنان الأميركي بيبل بـ 69,3 مليون دولار في مزاد أقيم في مارس الماضي.

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