تسريب ضخم يكشف عن مواصفات تابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tap S8 Ultra!

استطاعت سامسونج أن تحتل الصدارة في عالم حواسيب الأندرويد اللوحية، وهي تتطلع للحفاظ على مكانتها في هذا العالم من خلال سلسلة حواسيبها اللوحية التالية Galaxy Tap S8 والمتوقع إطلاقها في الربع الأول من عام 2022.

حتى الآن، من المتوقع أن تتألف تشكيلة السلسلة الجديدة من 3 حواسيب لوحية والتي تتضمن Galaxy Tap S8 و +Galaxy Tap S8 و Galaxy Tap S8 Ultra.

ومؤخراً تم رصد تسريب ضخم لمواصفات تابلت Galaxy Tap S8 Ultra على موقع SamMobile. وبناءً على التقرير الصادر من الموقع، فمن المُقرر أن يأتي التابلت بلوحة عرض WQXGA+ قياس 14.6 بوصة.

ستحتوي الفتحة المركزية في الأعلى على كاميرا مزدوجة من أجل الصور الشخصية ومكالمات الفيديو. الكاميرا الرئيسية والعدسة الثانية كلتاهما بدقة 12 ميجابكسل.

على ظهر التابلت توجد كاميرا رئيسية دقتها 13 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 6 ميجابكسل. يُقال بأنه سيتم تشغيل تابلت Galaxy Tap S8 Ultra بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1.

أيضاً سيتوفر التابلت بذاكرة عشوائية ضخمة قد تصل إلى 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية قد تصل إلى 512 جيجابايت. سيعمل التابلت بواجهة مستخدم One UI 4.0 المستندة على نظام أندرويد 12.

سيتوفر التابلت بمتغيرات الشبكة الخلوية أو باتصال واي فاي فقط ومن المحتمل أن تدعم متغيرات الشبكة الخلوية تقنية اتصال 5G. سيحتوي التابلت على بطارية ضخمة سعتها 11200 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

بكل تأكيد سيدعم التابلت قلم S-Pen والذي يمكن ربطه بالتابلت مغناطيسياً. يبلغ سُمك الحواف 6.3 مم فقط وستأتي أبعاد الجهاز على شكل 208.6×326.4×5.5 مم، مما يعني أن سامسونج تعمل بالفعل على تابلت أكثر من رائع.

سيتضمن تابلت Galaxy Tap S8 Ultra العديد من المزايا الجديدة، والتي من بينها وضع DeX Portrait Mode والذي يسمح بإمكانية استخدام وضع Dex بالاتجاه الرأس.

سيحصل التابلت على تطبيق Samsung Health ويقال بأن الشركة عملت على تحسين التطبيق بشكل جذري من أجل أن يتناسب بشكل أفضل مع الشاشة الكبيرة.

على الرغم من أن سامسونج تحاول أن تفعل كل ما بوسعها لإبقاء أجهزتها الجديدة طي الكتمان، ولكن يبدو إنها لم تنجح في ذلك بنسبة 100%.

على كل حال، من المتوقع أن نرى مزيداً من التفاصيل حول ثلاثية Galaxy Tap S8 خلال الأسابيع القادمة وقبل أن يتم تقديمها بشكل رسمي في مطلع العام المقبل.